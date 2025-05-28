Появилось видео пролета беспилотника ВСУ над подмосковной Дубной

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Ночью украинские боевики попытались нанести удары по Подмосковью с помощью беспилотников. Пролет одного дрона зафиксировали на видео рядом с подмосковным городом Дубна, сообщает Baza .

На записи беспилотник пролетает на низкой высоте над населенным пунктом. Он издает громкий шум.

Через некоторое время начинают работать российские средства ПВО, раздается взрыв. Судя по всему, беспилотник противника успешно уничтожили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 12 муниципальных образованиях региона сбили 42 беспилотника ВСУ. Службы Подмосковья работали друг с другом быстро и слаженно.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — рассказал Воробьев.