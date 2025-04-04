Реутов первым в Подмосковье начал укладку асфальта в этом сезоне

В Реутове приступили к ремонту проезжей части на улице Молодежной в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционированию дорожно-транспортной инфраструктуры». Среди муниципальных образований Московской области городской округ начал сезонный цикл дорожных работ в этом году первым. Протяженность участка, охваченного работами, превышает 500 м, а общая площадь ремонта составит 7 500 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ремонтные работы уже активно ведутся: подрядная организация выполнила работы по замене бортового камня и отфрезеровали дорожное покрытие, — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов. — Сегодня планируется завершить укладку верхнего слоя проезжей части».

По словам подрядчиков, верхний слой асфальта на проезжей части будет уложен уже сегодня. Однако из-за нестабильных погодных условий работы по восстановлению покрытия на тротуаре временно заморозят. Если погода не подведет, все работы планируется завершить до конца апреля.

На объекте задействовано около 15 человек и три дорожные машины.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.