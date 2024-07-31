РЕН ТВ: люди выпрыгивают в поле из-за остановки электрички в Орехово-Зуеве

Следовавшая из Москвы в Орехово-Зуево электричка остановилась посреди пути, людям приходится выламывать двери и выпрыгивать в поле, сообщает РЕН ТВ .

Пассажиры электрички отмечают, что поезд остановился по техническим причинам. Многие люди просто не захотели ждать возобновления движения, а потому начали выламывать двери и выпрыгивать прямо в поле. Пассажиры решили добраться до города свои ходом.

На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как люди прямо с багажом идут по полю возле ж/д путей.

В РЖД отметили, что для оказания помощи затребован вспомогательный локомотив. Из-за ЧП задержаны несколько пригородных поездов.