Ремонт в Ховрине изменит расписание поездов в Подмосковье 26 сентября

Пригородные поезда Ленинградского направления и поезда МЦД-3 изменят расписание 26 сентября из-за работ на станции Ховрино и обновления программного обеспечения систем безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

26 сентября 2026 года изменится движение пригородных поездов Ленинградского направления и поездов МЦД-3. Минтранс Подмосковья сообщил об этом со ссылкой на Московско-Тверскую пассажирскую компанию. На станции Ховрино Октябрьской железной дороги модернизируют инфраструктуру и обновят программное обеспечение систем безопасности.

С 13:20 до 14:45 поезда не будут ходить на участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва. Часть составов назначат на участке Зеленоград-Крюково — Химки — Зеленоград-Крюково. На маршруте Москва — Тверь — Москва часть пригородных поездов отменят, часть проследует по укороченному маршруту или по измененному расписанию.

Подробности опубликованы на сайте МТППК. Изменения также можно проверить на информационных стендах станций, обслуживаемых АО «МТ ППК», и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и билеты доступны в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.