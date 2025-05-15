Ремонт муниципальных дорог в Орехово-Зуевском округе идет с опережением графика

Ремонт дорог муниципального значения идет с опережением графика в Орехово-Зуевском округе. Так, завершен ремонт участка на улице Коммунистической в Ликино-Дулеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице Ленина в Орехово-Зуеве уложено новое асфальтовое покрытие площадью 5,5 тыс. кв. м. Проводится замена бортового камня, ремонт колодцев. Завершение всех работ на данном участке — 8 июня.

Подрядчики вышли на улицу Галочкина в Орехово-Зуеве, улицу Вокзальную в Куровском, дорогу «Школа-Башня» в Дрезне.

Всего в 2025 году запланирован ремонт 14 участков муниципальных дорог общей протяженностью почти 10 км и площадью 98 тыс. кв. м.

Кроме того, будет отремонтировано 9 участков дорог регионального значения и часть федеральной трассы А-108 в Орехово-Зуеве, где изношенное покрытие протяженностью 3 км заменят на ул. Урицкого — Юбилейный пр. — ул. Мадонская.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.