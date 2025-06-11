Ремонт дорог в Коломне идет с опережением графика

Ремонт дорог в городском округе Коломна идет с опережением графика. Из запланированных 85 километров на сегодняшний день отремонтирована половина. Обновленные дороги уже прошли экспертизу и сданы в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В программе этого года самыми протяженными участками стали улица Октябрьской революции — от мемориального парка до Щурово, большой запрос жителей был на дорогу в деревне Дмитровцы и дорогу, ведущую в Воскресенск через поселок Пески. Если говорить про муниципальные дороги, то это улица Малышева — тоже был очень большой запрос у жителей на нее. В течение недели эту дорогу планируем закончить. А также две дороги в микрорайоне Колычево — это улицы Гаврилова и Южная», — сказал первый замглавы городского округа Коломна Денис Лубяной.

Также новый асфальт укладывают по улице Большая Запрудная. Это дорога, ведущая к пляжу на реке Коломенке, на котором завершили благоустройство. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году будет отремонтирована и дорога в Воловичах.

Ремонт дорог в муниципалитете стартовал в середине апреля, а завершиться по контракту должен 1 сентября. В отделе дорожного хозяйства в планах завершить его на месяц раньше — до 1 августа.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.