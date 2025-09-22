Ремонт 3 региональных дорог начнут в Солнечногорске в следующем году

В 2026 году в городском округе Солнечногорск стартуют масштабные работы на региональных дорогах: в Андреевке, а также на участках «Поварово-Белавино» и М-10 «Россия» — Болдино. Капитальный ремонт и реконструкцию дорог выполнят по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На трассе «Поварово — Белавино», общая протяженностью которой составляет 4,1 км, полностью обновят покрытие, расширят проезжую часть до 7 м, обустроят тротуары и современное освещение.

На участке дороги М-10 «Россия» — Болдино протяженностью 4,7 км уложат новый асфальт вместо крошки, также расширят дорогу и сделают удобные пешеходные зоны.

В Андреевке проведут реконструкцию улицы Жилинской с перепланировкой пересечения и созданием безопасных пешеходных зон. Это позволит упорядочить транспортные потоки в сторону Пятницкого шоссе и Зеленограда.

«2026 год будет богатым на обновление дорог в Солнечногорске. Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который внимательно рассмотрел просьбы наших жителей и распорядился о проведении капитального ремонта трех ключевых региональных дорог», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Общий объем региональных инвестиций — почти 2 млрд рублей. Работы стартуют в начале следующего года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.