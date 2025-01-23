Рейд по безопасности на железнодорожной дороге прошел в Чехове

Заместитель главы муниципального округа Чехов Александр Ротнов принял участие в профилактическом рейде, направленном на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре. Мероприятие проводилось сотрудниками управления благоустройства администрации муниципалитета и представителями транспортной безопасности, сообщает пресс-служба администрации округа

В ходе подобных рейдов, осуществляемых на территории округа на постоянной основе, пресекаются потенциальные нарушения, проводятся разъяснительные беседы и раздаются информационные материалы.

«Раздача информационных материалов стала неотъемлемой частью этих мероприятий — буклеты содержат советы о том, как вести себя рядом с железной дорогой, а также напоминают о том, что безопасность зависит не только от правил, но и от сознательности каждого человека», — подчеркнул Александр Ротнов.

По итогам проведенного мероприятия заместитель главы муниципалитета отметил необходимость постоянного напоминания жителям о такой, казалось бы, распространенной и знакомой информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.