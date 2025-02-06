Рейд по безопасности юных пассажиров состоялся в Мытищах

Сотрудники мытищинской Госавтоинспекции провели рейд «Ребенок-пассажир» на улице Индустриальной, направленный на пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рейда инспекторами дорожно-патрульной службы использовался метод «массовой проверки», при котором на конкретном участке дороги за определенное время необходимо проверить максимальное количество водителей. С каждым из них проводилась разъяснительная беседа по вопросам эксплуатации автокресла и его соответствия возрасту и весу юного пассажира. Водителей просили строго соблюдать правила перевозки юных пассажиров, а в качестве напоминания об этом вручили листовки с информацией о проводимом социальном раунде.

Мытищинская Госавтоинспекция планирует и в дальнейшем проводить подобные рейды и другие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.