Реалистичные макеты школьников устанавливают на пешеходных переходах в Клину

Реалистичные фигуры школьников, будто бы остановившихся у пешеходных переходов, появились у школы «Содружество» на улице Первомайская в городском округе Клин. Фигуры, изображающие детей, оснащены светоотражателями, поэтому видны в любое время суток, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Предполагается, что водители будут снижать скорость, видя помеху сбоку, и таким образом на дорогах станет безопаснее. Программа, по которой проходит установка пластиковых макетов называется «Безопасный переход».

Реалистичные пластиковые детские фигуры вызывают неоднозначную реакцию у горожан. Сторонники считают, что пластиковые дети дисциплинируют водителей и вынуждают снижать скорость перед пешеходными переходами. Противники же говорят, что водители привыкают к фигурам и перестают притормаживать, а кроме того, за муляжом можно не заметить настоящего ребёнка.

Установкой реалистичных макетов в городском округе Клин занимается предприятие Московской области по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог «Мосавтодор». Как пояснили на предприятии, такую практику применяют в разных российских городах в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В Московской области этот проект пока пилотный.

В городском округе Клин, помимо Высоковска, ростовые фигурки детей появятся в Решетникове, на переходе возле колледжа «Подмосковье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.