Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 2–4 сентября

сегодня в 17:26

Со 2 по 4 сентября для проведения работ по модернизации и обновлению железнодорожной инфраструктуры скорректировано расписание движения пригородных поездов на участке Бологое — Москва. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участках Зеленоград-Крюково — Москва, Москва — Тверь и Тверь — Бологое будет отменена на всем маршруте, часть — проследует с отменой остановок.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.