Расписание МЦД-4 Горьковского и Киевского направлений изменилось на 5–7 октября

С 5 по 7 октября для работ по переводу устройств систем регулировки движения поездов станции Белорусская на микропроцессорную централизацию и капитального ремонта на участке от Солнечной до Крекшино будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

С 1:20 5 октября до 5:00 7 октября не будет движения на центральном участке МЦД-4 от Минской до Площади трёх вокзалов. Закрыт 1 главный путь (из Москвы) на участке от Солнечной до Крекшино. Поезда МЦД здесь будут следовать по пути на Москву. На участке от Киевского вокзала до Апрелевки движение поездов по 3 и 4 главным путям останется без изменений.

На центральном участке МЦД-4 не будет движения от Поклонной до Площади трех вокзалов.

На Киевском направлении поезда МЦД проследуют маршрутом Апрелевка — Минская, интервал движения увеличится до 1 час 20 мин.

Для проезда можно воспользоваться поездами дальнего пригорода, следующими по 3 и 4 путям до Киевского вокзала. По 3,4 пути назначены 20 дополнительных рейсов Апрелевка — Киевский вокзал с остановками на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская, Минская. Они будут курсировать с интервалами движения 15-20 минут.

На Горьковском направлении поезда проследуют укороченным маршрутом от/до станций Площадь трех вокзалов, Нижегородская. Интервал движения в течение дня увеличится до 10-15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.