Раритетные авто и коллекционеры: стоит ли восстанавливать уникальные машины

Купить убитое раритетное авто и восстановить для продажи — совершенно убыточное дело, очень редко за такую работу берутся по заказу коллекционеров, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«С точки зрения выкупа каких-то старых автомобилей для восстановления и перепродажи – то это не самая удачная идея. Даже если автомобиль раритетный и имеет уникальность, то их восстановление для продажи не вариант. Это больше вопрос именно коллекционирования. Восстановление таких автомобилей стоит огромных денег, будь то «Волга 21» или американский «Кадиллак». Продажа просто не окупит вложенные средства. Если такое и делается, то лишь под конкретного заказчика», — объяснил Егоров.

Автоэксперт добавил, что в последнем случае заказчиком выступает состоятельный человек, который может себе позволить такие траты.

После восстановления он с радостью заберет машину в свою коллекцию и поставит к остальным автомобилям в гараж. И может даже иногда будет на ней кататься, заключил Егоров.