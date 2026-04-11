сегодня в 11:51

Работа МЦК в пасхальную ночь будет продлена

Работа Московского центрального кольца (МЦК) в пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, будет продлена до двух часов ночи, сообщает пресс-служба МЖД.

Поезда будут курсировать с 8-минутным интервалом. Это позволит обеспечить пассажирам комфортный проезд к храмам и обратно после завершения праздничных мероприятий.

В текущем году православные христиане празднуют Пасху 12 апреля (30 марта по старому стилю). В 2027 году православное торжество состоится 2 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.