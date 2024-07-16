Путин за рулем «Лады Ауры» приехал на открытие северного обхода Твери

На 115-м километре трассы М-11 «Нева» 16 июля проходит церемония открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Президент России Владимир Путин приехал на мероприятие за рулем «Лады Ауры» в сопровождении охраны, сообщает пресс-служба Кремля .

На опубликованных Кремлем кадрах видно, как Путин подъезжает к месту проведения мероприятия, затем выходит из транспорта со стороны водителя. Один из сопровождающих подает главе государства пиджак, тот надевает его и идет по направлению к месту проведения торжественного открытия.

«Мы делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, а главное — в повышении качества жизни людей. Транспорт, логистика — это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что объект вводят в эксплуатацию с опережением срока на один год.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин сел за руль Aurus, чтобы прокатить председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Поездка случилась после официальных переговоров лидеров двух стран.