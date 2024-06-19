Путин сел за руль Aurus и прокатил Ким Чен Ына

Президент РФ Владимир Путин сел за руль Aurus и прокатил на представительном автомобиле председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС .

Поездка случилась после окончания переговоров лидеров двух стран в резиденции Кымсусан. Главы государств проехали несколько километров по 2-полосной дороге, которая идет через парк. Затем Путин и Ким Чен Ын вышли из Aurus и пешком прошли по территории парка.

Автомобилями этой российской марки активно пользуется президент России, в том числе и в своих заграничных визитах.

Примечательно, что на машине, за рулем которой сидел Путин, отсутствовал традиционный российский флажок с триколором, но были корейские номера.

В автопарке Ким Чен Ына значатся минимум 2 тавтомобиля Aurus. Первый он получил после поездки на космодром Восточный в 2023 году, а второй Путин привез в качестве подарка во время текущего визита.