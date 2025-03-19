Прототип беспилотного автобуса «Матрешка» появился в столичном музее транспорта

В Музее транспорта Москвы все желающие смогут увидеть первый в России беспилотный электрический автобус «Матрешка». Всего было выпущено 10 экземпляров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«„Матрешка“ — это уникальная модель, первый в России беспилотный электрический автобус. Экспериментальный образец станет одним из 53 экспонатов постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже на Новорязанской улице, дом 27», — сказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что жители и гости столицы смогут увидеть прототип в фондохранилище музея на экскурсии, которую запустят в апреле.

Прототип инновационного автобуса, который так и не был запущен в серийное производство, был представлен в Москве в 2016 году. Автобус полностью автономен, может перевозить пассажиров и грузы весом до 1300 кг, а также развивать скорость до 30 км/ч. Тест-драйв проходил на закрытом полигоне инновационного центра «Сколково».