Пролет над путями надземного перехода в Лобне готов на 50%

В городском округе Лобня строят надземный пешеходный переход на улице Кольцевая. Сейчас здесь возводят пролет над железнодорожными путями, который собран уже на 50%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параллельно продолжается монтаж с покраской металлоконструкций павильона опоры № 1. Основная опора и опора № 2 полностью готовы. Идет обустройство опалубки. Также рабочие прокладывают временную дорогу для заезда спецтранспорта и строительства временной опоры № 2.

Строители ведут работы по опусканию несущего провода контактной сети. В июне начнется первый этап монтажа окон.

Мост пройдет от улицы Кольцевая и будет располагаться на двух одинаковых опорах. Высота будущего надземного перехода составит около 15 метров, длина — 80 метров. Рядом обустроят дороги с тротуарами и проведут благоустройство прилегающей территории. Переход будет крытым, ширина коридора составит не менее 4 м. В переходе будет два пассажирских лифта.

Завершить работы планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.