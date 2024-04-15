Правительство поддержало законопроект о штрафах за пьяное вождение самокатов
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Правительство России поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД самокатчиками, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.
Правительство РФ рекомендовало соотнести размеры предлагаемых штрафов со степенью общественной опасности правонарушений.
Авторам документа поручили проработать вопросы, касающиеся способов фиксации соответствующих правонарушений и их пресечения.
Также за полицейскими должно быть закреплено право пресечения правонарушений, а также привлечения нарушителей ПДД.