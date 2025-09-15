Правила пользования каршерингом: как избежать крупных счетов от операторов

Эксперт Маркелов: при аренде машины фиксируйте ее состояние в начале и в конце

Каршеринг за последние годы стал привычной частью жизни жителей крупных российских городов. От Москвы до Нижнего Новгорода тысячи автомобилей с поминутной арендой ежедневно выезжают на дороги, заменяя личный транспорт. Удобство очевидно: сел в машину, доехал до нужной точки, припарковал и забыл. Но в реальности «забыл» — не всегда лучший вариант: именно невнимательность и незнание правил оборачиваются для водителей серьезными счетами от операторов, сообщил РИАМО эксперт рынка, основатель каршеринговой платформы «Ворон» Павел Маркелов.

Внимательно читайте правила — там нет лишнего

Большинство сервисов предоставляют схожие условия, но детали могут различаться. Например, одни компании требуют фотографировать автомобиль только при начале, другие еще и при завершении аренды.

«Очень часто люди пролистывают пользовательское соглашение, считая, что это формальность. Но именно там прописаны пункты, за которые потом могут выставить счет на десятки тысяч рублей», — отметил Маркелов.

Совет: перед первой поездкой стоит потратить 10 минут на изучение правил и сохранить себе основные моменты, которые могут повлечь за собой штрафы. Это дешевле, чем платить потом.

Фотофиксация — защита от чужих ошибок

«Одно из главных правил — фиксировать состояние машины в начале и в конце аренды. Это кажется банальным, но именно фотографии спасают пользователей от чужих царапин и вмятин. Были случаи, когда клиенту пытались предъявить ущерб, нанесенный до него, и только фото помогло доказать обратное», — объяснил эксперт.

Лучше сделать несколько снимков: кузова с разных ракурсов, салона, а также показаний приборной панели, если на ней есть предупреждения или ошибки. Современные приложения позволяют прикреплять эти фото прямо в интерфейсе аренды. Если ошибки на панели критические, то такой автомобиль использовать не рекомендуется, стоит сразу отказаться от аренды.

Парковка: внимание к знакам, разметке и дворам

Неправильная парковка — одна из частых причин штрафов. Если водитель оставил машину под знаком «Остановка запрещена» или на газоне, оплачивать штраф придется ему. Кроме того, у многих операторов запрещена парковка во дворах, особенно на территории с ограниченным въездом.

Если автомобиль «без надписей», то потребуется обратить внимание на оплату парковки, так как на открытой платной парковке запрещено стоять без оплаты более 5 минут. Особую бдительность стоит проявлять, если авто зарегистрировано на юридическое лицо, для них суммы штрафов за неправильную парковку или неоплату парковки возрастают многократно.

«Клиент иногда уверен, что раз он припарковал „как все“, значит, все нормально. Но через несколько дней компания получает штраф от инспекции и автоматически выставляет его пользователю», — предостерег Маркелов.

Чистота и запах в салоне

Неочевидный, но важный момент: возвращать автомобиль нужно в том же состоянии, в котором вы его получили. Разлитый кофе, запах табака или мусор могут стать причиной списания дополнительной суммы не только за уборку, но и за отказ следующего клиента от автомобиля.

Если что-то произошло случайно — лучше сообщить в службу поддержки. Во многих случаях это позволит избежать максимального штрафа.

Топливо и зарядка

Часть сервисов разрешает завершить аренду с любым уровнем топлива, часть — требует оставлять не меньше определенного количества (например, четверть бака). С электромобилями правила бывают еще строже, так как если он не доедет до зарядки после аренды, то потребуется эвакуация. Невнимательность может превратиться в крупный штраф.

Лимиты по скорости и стиль вождения

Все машины оснащены телематикой. Если водитель систематически превышает скорость, резко тормозит или стартует, компания может расценить это как грубое нарушение.

«Люди иногда думают: „Это же не моя машина, можно погонять“. Но именно за агрессивное вождение одни из самых больших штрафов», — предупредил эксперт.

Кто за рулем? Только вы

Передавать автомобиль другому лицу категорически запрещено. Даже если это родственник с правами — система фиксирует, кто зарегистрирован в приложении. В случае ДТП или проверки ответственность будет полностью на арендаторе. Причем на автомобиле может не сработать страхование, если за рулем другое лицо.

Авария: алгоритм действий

В случае ДТП главное — сразу сообщить в службу поддержки и действовать по инструкции. Попытки «решить все на месте» почти всегда приводят к худшим последствиям.

«Например, случай: клиент не сообщил о мелком столкновении, рассчитывая договориться с другим водителем. В итоге повреждения выявились позже, и ему пришлось компенсировать ремонт полностью», — вспомнил Маркелов.

Новый транспортный менталитет

Эксперт отмечает, что с ростом популярности каршеринга в России меняется сам подход к пользованию автомобилем. Молодежь и жители мегаполисов все чаще предпочитают «доступ вместо владения». Но вместе с этим возрастает и ответственность: каждая поездка требует дисциплины и внимания.

«Мы хотим, чтобы пользователи понимали: каршеринг — это удобно и выгодно, если соблюдать простые правила. Большинство проблем и штрафов можно избежать, если относиться к арендованной машине так же, как к собственной», — заключил Маркелов.

В итоге главная рекомендация проста: читать правила и фиксировать все, что может стать спорным. Эти несколько минут дисциплины экономят десятки тысяч рублей и сохраняют удовольствие от поездки.

