Построят более 100 электросудов: «Московская верфь» открылась в столице

Свыше 100 электросудов построят на новой «Московской верфи» до 2030 года

Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал об открытии в столице «Московской верфи», где будут изготавливать, ремонтировать и обслуживать электрические суда, сообщает «Царьград» .

Он принял участие в официальном запуске «Московской верфи», возведение которой стартовало в 2023 году. На церемонии присутствовали помощник президента РФ и руководитель Морской коллегии Николай Патрушев, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Мантуров акцентировал внимание на том, что благодаря объединению крупных инвестиций и интеллектуального потенциала в Нагатинской пойме сформирован полноценный судостроительный кластер. Помимо полного цикла производства регулярных, прогулочных и круизных электрических судов, созданы условия для их ремонта и сервисного обслуживания. Кроме того, работает конструкторское бюро, которое будет заниматься развитием инноваций в сфере электросудовождения и улучшением характеристик, таких как энергоэффективность, управляемость, маневренность и комфорт электроходов.

Фото - © Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото - © Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото - © Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По словам Мантурова, открытие верфи способствует выполнению президентских задач по обновлению речного пассажирского флота и достижению технологического лидерства в ключевых секторах промышленности.

Расширение речного судоходства по главным водным артериям Москвы и других регионов страны формирует устойчивый и долговременный спрос на новые суда, закладка которых запланирована на данной верфи. Для облегчения финансовой нагрузки на заказчиков могут быть использованы различные формы государственной поддержки, включая субсидирование лизинга и выплаты судовых утилизационных грантов, отметил первый вице-премьер.

Как сообщили в секретариате Мантурова, до 2030 года на территории верфи планируется построить более сотни судов различных типов.

