Посадившего воздушное судно в поле пилота Белова переманивают на работу в Азию

Пилот Сергей Белов, который посадил самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, что ему предложили поработать в азиатской авиационной компании. Подробности мужчина раскрывать не стал, сообщает РИА Новости .

«Да, так и есть. Куда именно — говорить не буду», — отметил Белов.

Пилот подчеркнул, что на прошлом месте работы, в «Уральских авиалиниях», ряд бывших коллег дал Белову «негативный отзыв», когда он хотел устроиться в пакистанскую авиакомпанию. Он допустил, что это могло стать местью из-за рассказа об условиях работы в компании.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» рассказала, что авиакомпании не обращались к ним с просьбой дать отзыв на Белова. Российские и иностранные представители перевозчиков не интересовались пилотом, не запрашивали его характеристики. Заявления мужчины назвали неправдой.

По данным Mash, иностранная авиакомпания предложила Белову работу пилота пассажирского Airbus в Юго-Восточной Азии. Мужчина хочет летать дома, но если ситуация с работой не нормализуется, то может и согласиться. Ему нужно содержать маму с инвалидностью, которую он собирается взять с собой.

По специальности Белова после происшествия работать не берут. Он на протяжении 2 лет работает курьером и еле сводит концы с концами.

Самолет «Уральских авиалиний» Сочи — Омск 12 сентября 2023 года экстренно сел на поле в Убинском районе в 180 км от Новосибирска. Серьезных травм пассажиры не получили. У пятерых из 161 были ушибы и повысилось артериальное давление.

Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и использования воздушного транспорта. Следователи оценили размер ущерба, который получила авиакомпания, на сумму 119 млн рублей.

Источник в «Уральских авиалиниях» отмечал, что у компании нет финансовых претензий к Белову. Иски имущественного характера ему не направляли. Белов 15 апреля 2024 года уволился из авиакомпании по собственному желанию.

