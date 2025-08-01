Порядок на улицах: зачем в российских городах внедряют платные парковки?

Платные парковки активно внедряются в российских городах и приносят доходы в местные бюджеты, которые направляются на развитие инфраструктуры и общественного транспорта. Эксперты отмечают, что такие меры необходимы для решения транспортных проблем и повышения качества городской среды, сообщает «ФедералПресс» .

В последние годы платные парковки стали появляться во многих городах России. Местные власти продолжают расширять зоны платной парковки, направляя полученные средства на развитие городской инфраструктуры, благоустройство и социальные проекты.

В большинстве мегаполисов доходы от платных парковок поступают в городской бюджет. Например, в Екатеринбурге эти средства идут на строительство школ, детских садов и благоустройство улиц. В Красноярске платные парковки ежегодно приносят бюджету около 24 млн рублей. В Санкт-Петербурге и Калининграде доходы используются для развития дорожной инфраструктуры и создания единого парковочного пространства. В Казани средства направляются на благоустройство парков, установку дорожных знаков и улучшение безопасности движения. Во Владивостоке часть выручки получает инвестор, а муниципалитет управляет отдельными парковочными зонами.

Эксперты подчеркивают, что платные парковки необходимы для регулирования спроса на парковочные места и повышения эффективности использования городской территории. Урбанист Аркадий Гершман отметил, что ни один крупный город не смог решить транспортные проблемы без платных парковок. По его словам, плата за парковку позволяет поддерживать порядок на улицах и направлять средства на развитие общественного транспорта.

Эксперты сходятся во мнении, что платные парковки способствуют оптимизации дорожного движения, сокращению хаотичной парковки и поддержке транспортных реформ. Однако для достижения максимального эффекта важно сочетать их с развитием общественного транспорта и благоустройством городских пространств.