Порядка 2 тыс катафотов обустроят на дорогах Подмосковья в 2024 г

В этом году для повышения безопасности на региональных дорогах Московской области дорожники обустроят около 2 тыс. катафотов. Работы ведутся в рамках комплекса мероприятий по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Оборудуем катафотами 20 участков дорог в 12 округах — это участки вне населенных пунктов с опасными поворотами, аварийные участки, где были зафиксированы ДТП. Элементы привлечения внимания водителей установим по оси дорог в шахматном порядке — они создадут шумовой и светоотражающий эффект, что предупредит возникновение ДТП и выезд автомобиля на встречную полосу», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объем работ выполнят в округе Истра, Дмитровском и Талдомском округах. В Дмитрове смонтируют почти 870 катафотов, в том числе на Рогачевском и подъезде к Дмитровскому шоссе. В Истре и Талдоме обустроят по 200 штук катафотов в каждом округе.

Также работы проведут в Балашихе, Егорьевске, Наро-Фоминске, Одинцове, Рузе, Сергиевом Посаде, Черноголовке, Шатуре и Щелкове.

В ведомстве добавили, что работа направлена на предупреждение встречных столкновений. Катафоты в регионе устанавливаются с 2019 года — всего установили больше 165 тысяч таких элементов, что позволило снизить аварийность и повысить уровень безопасности дорожного движения. Установку в шахматном порядке применили впервые в 2022 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.