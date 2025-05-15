Половину годового плана по ремонту дорог выполнили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершили ремонт 6 из 28 дорог, запланированных на 2025 год. Работы начали с самых протяженных участков, таким образом, на сегодняшний день на муниципальных дорогах приведено в порядок 50% всей площади покрытия от намеченного объема — свыше 40 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорожный ремонт в этом году начали с западной части нашего округа: выполнили работы на Новом шоссе, дублере Варшавского шоссе, сделали дороги в деревнях Дрожжино и Лопатино, а также 2-й дачный переулок и улицу Спасская в Видном. Эти шесть участков по площади дорожного полотна составили ровно половину всего запланированного на этот год объема работ на муниципальных дорогах. На сегодняшний день идем с опережением графика. Остальные 22 участка отремонтируем до окончания лета», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Дорожные службы Ленинского округа при проведении работ используют асфальт марки ЩМА-16 с повышенной износостойкостью и меньшим уровнем шума при соприкосновении шин с дорожным покрытием.

В 2025 году в Ленинском округе изыскали возможность отремонтировать на 9 дорог больше, чем планировалось изначально: вместо 19 участков будут сделаны 28 общей протяженностью около 16 км. Кроме 26 участков муниципальной улично-дорожной сети приведут в порядок 2 дороги регионального значения: участок от трассы А-105 до Володарского шоссе, протяженность около полукилометра и от Каширского шоссе до деревни Дыдылдино — свыше 1 км.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.