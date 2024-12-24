Подержанные автомобили стали доступнее жителям Московского региона

Подержанные автомобили-маркеры Lada Vesta и Hyundai Solaris стали доступнее жителям Москвы и Московской области за последние шесть месяцев. Это следует из индекса доступности автомобилей (индекс ДА), которым поделились с РИАМО сервисы «Авто.ру» и hh.ru.

Платформы обновили полугодовой индекс доступности автомобилей. Он показывает соотношение средней цены автомобиля-маркера к медианной зарплате. Чем показатель ниже, тем доступнее автомобиль.

Для вычисления индекса используются средние цены на подержанные автомобили-маркеры — Hyundai Solaris и Lada Vesta — и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях. Каждая единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе.

По данным сервисов, с июня по ноябрь 2024 года подержанные автомобили стали доступнее для жителей Москвы и Московской области. Если в июне приобрести Lada Vesta можно было за 13,9 медианной зарплаты, то к ноябрю индекс ДА снизился на 9,1%, и для покупки этого автомобиля стало достаточно уже 12,6 зарплаты. Для иностранного автомобиля-маркера Hyundai Solaris индекс ДА также снизился на 6,6%: с 17,5 в июне до 16,3 в ноябре 2024 года.

При этом в Москве и Московской области по сравнению с началом лета стоимость автомобилей-маркеров практически не изменилась. В ноябре средняя цена Lada Vesta составила 1 178 312 рублей — на 1,6% ниже, чем в июне 2024 года. Стоимость Hyundai Solaris — 1 524 259 рублей, что на 1% выше июня.

Для подсчета средней цены учитывались автомобили-маркеры возрастом от 3 до 7 лет, с пробегом не более 150 тыс. км, имеющие не более 3 владельцев.

Повышение доступности автомобилей связано со стабильным ростом медианной зарплаты в Москве и Подмосковье. С июня по ноябрь она увеличилась на 8,2% и составила 93 450 рублей.

В среднем по России Индекс ДА для отечественного автомобиля-маркера также снизился на 12,9% и составил в ноябре 14,6. Для Hyundai Solaris снижение за полгода составило 12,3% — индекс ДА опустился до 19,2.