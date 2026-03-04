сегодня в 11:22

Почти 40 млн поездок совершено в феврале на автобусах Мострансавто

Мострансавто подвело итоги работы за последний месяц зимы 2026 года. Несмотря на короткий февраль, пассажиры совершили почти 39,5 млн поездок при помощи автобусов компании, сообщает пресс-служба ведомства.

Традиционно самым востребованным способом оплаты остаются социальные карты. Пассажиры совершили по ним более 17,7 млн поездок. Второе место заняли банковские карты, по которым жители и гости Подмосковья оплатили проезд более 13,5 млн раз. Замкнули тройку лидеров транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», которые пассажиры использовали более 8,1 млн раз.

На всех маршрутах Мострансавто действует только безналичная оплата проезда. Оплатить поездку в автобусах можно всеми видами банковских карт транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также социальными картами жителя Московской области и Москвы.

Мострансавто — крупнейший перевозчик Московской области, осуществляющий регулярные пассажирские перевозки. Компания обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области. Ежедневно на линию выходят свыше 5 000 автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.