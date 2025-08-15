Почти 20 автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводит эвакуацию неправильно припаркованных транспортных средств на внутридворовых территориях. За неделю 19 транспортных средств отправились на спецстоянку. Больше всего машин эвакуировано в Домодедово — 11 и Балашихе — 5. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Эвакуация осуществляется исключительно в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена».

Так, с целью пресечения случаев несанкционированной парковки и обеспечения бесперебойной работы спецтехники ранее муниципалитетами были разработаны проекты по организации дорожного движения. Результатом работы стала установка знаков вблизи пунктов накопления ТКО и на дворовых проездах.

«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора. Чтобы предотвратить такие нарушения, мы устанавливаем дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей и предупреждающие о работе эвакуатора», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Помимо эвакуации в зоне действия знаков всем нарушителям был выписан штраф в размере 2 250 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.