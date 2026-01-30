По обращению жителей в Сергиево-Посадском округе с понедельника изменится расписание маршрута № 6

Администрацией Сергиево-Посадского округа совместно с перевозчиком «Мострансавто» было принято решение скорректировать расписание маршрута № 6 в будние дни, чтобы разгрузить переполненные в часы пик автобусы № 2, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители округа, обратились в администрацию с проблемой переполненности автобусов № 2. На этом маршруте студенты Сергиево-Посадского колледжа и медучилища добираются до своих учебных заведений, которые расположены на одной улице. Поскольку занятия в колледже и училище начинаются одновременно, автобус, рассчитанный на 90 мест, часто оказывается переполнен.

Дмитрий Карушин, заместитель начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Сергиево-Посадского округа, рассказал, что было принято решение скорректировать отправление рейсов под расписание окончания пар студентов колледжей:

— отправление первого рейса от ТЦ «Капитолий» будет на 10 минут раньше, а прибытие на остановочный пункт «Дворец культуры» — за 4 минуты до маршрута № 2, что позволит разгрузить оба рейса.

— рейсы маршрута № 6 от ОП «Западный поселок» будут отправляться в 11:50 (после окончания второй пары);

— рейсы маршрута № 2 от ОП «Западный поселок» будут отправляться в 13:55, а маршрута № 6 — в 13:50 (после окончания третьей пары);

— рейсы маршрута № 2 от ОП «Западный поселок» будут отправляться в 15:25, а маршрута № 6 — в 15:35 (после окончания четвертой пары).

Новое расписание будет размещено на остановках в выходные, 31 января и 1 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.