По народной программе в Подмосковье отремонтировали около 8 тыс км дорог

В Московской области по народной программе «Единой России» в течение 8 лет отремонтировано более 8 тыс. км дорог. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Развитию транспортной инфраструктуры регионов посвящен целый раздел народной программы „Единой России“. В Подмосковье за 5 лет по наказам жителей построили и реконструировали 47 автомобильных дорог регионального значения, еще восемь — местного», — сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин.

Парламентарий указал, что состояние трасс напрямую отражается на повседневном быте жителей Подмосковья.

«Простой пример: миллионы людей ездят на работу по области. Когда трасса хорошая и на ней нет пробок, человек проводит в пути меньше времени. У него остается время на семью и отдых, меньше тратится нервов», — пояснил он.

Один из важнейших наказов избирателей — строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). В 2025 году построили четыре участка ЮЛА, благодаря чему улучшился трафик для 3,5 млн человек в густонаселенных муниципалитетах: Балашихе, Лыткарино, Люберцах, Ленинском и Раменском.

Кроме того, в прошлом году в Люберцах запустили движение по долгожданному участку трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы.

В планах на 2026 год входит более 1,5 тыс. объектов регионального и муниципального значения, рассказал Максим Коркин.

«По наказам наших жителей планируем обновить еще более 600 км региональных и свыше 700 км местных дорог, из них почти 280 км — это проселочные дороги», — сообщил депутат.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает почти 400 положений и синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов, обозначенных Президентом. Ежегодно на ее реализацию выделяются средства из федерального и регионального бюджетов.

Наказы и предложения, которые жители Подмосковья внесли в народную программу в 2021 году, на данный момент выполнены более чем на 90%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.