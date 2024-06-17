Пять пешеходных переходов Подмосковья оборудуют накопительными площадками

Для увеличения обзора видимости на пяти одноуровневых пешеходных переходах в Московской области железнодорожники обустроят накопительные площадки S-образной формы. Это позволит пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Накопительные площадки появятся на пешеходных переходах 35 км участка Щербинка-Силикатная Курского направления, на 33 км участка Пушкино-Софрино Ярославского направления, а также вблизи остановочного пункта Устиновка Рижского направления, станций Бронницы Казанского и Соколовская Ярославского направлений МЖД.

Кроме того, для повышения безопасности пешеходов сферическими зеркалами будут оборудованы одноуровневые пешеходные переходы на 60 км участка Бронницы — Фаустово Казанского направления, станциях Балабаново Киевского направления и Белые Столбы, остановочных пунктах Калинина, Шугарово, Взлетная Павелецкого направления, Петелино Белорусского направления, а также у станции Силикатная и платформы Радуга Казанского направления. Это позволит увеличить обзор для пешеходов и вовремя увидеть приближающийся поезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.