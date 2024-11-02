Пять автобусов большого класса поступили в автопарк Ленинского округа

Для улучшения работы общественного транспорта Ленинский городской округ получил 5 новых автобусов большого класса от правительства Московской области. Они будут ходить по маршруту № 1201 из микрорайона Дрожжино до ближайшей станции метро, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дрожжино — крупный, развивающийся микрорайон с растущим количеством пассажиропотока. Отсюда до Москвы теперь будут курсировать 35 автобусов — 20 машин среднего класса и 15 — большого. Новые автобусы добавили по просьбе жителей. Теперь доезжать до метро можно будет более комфортно, даже в часы-пик. Кроме того, это позволит сократить время ожидания транспорта на остановке, что актуально в преддверии зимы», — сказал замглавы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Автобусы большого класса имеют вместимость свыше 90 пассажиров. Расплатиться за проезд в них можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка». Владельцы социальных карт Подмосковья могут воспользоваться льготами.

Всего на маршруты Ленинского округа в 2024 году вышли 44 дополнительных автобуса, до конца года ожидается еще 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.