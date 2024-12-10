Пилот S7 Airlines смотрел гонки во время посадки в Новосибирске

Фото из кабины Airbus A321 авиакомпании S7 Airlines, который совершал 2 декабря полет из Южно-Сахалинска в Новосибирск, попало в Сеть и возмутило одного из пользователей. На опубликованном кадре видно, что пилот во время полета смотрел гонки, пишет Baza .

Кадр из кабины самолета попал в паблик, посвященный «Формуле-1». Вскоре публикацию удалили, но перед этим она успела распространиться по Сети.

Один из пользователей Интернета пожаловался в S7 Airlines, приложив фото. Гражданин был возмущен тем, что пилот самолета, заполненного пассажирами, отвлекался на посторонние вещи и не следил за управлением воздушного судна.

Известно, что 2 декабря как раз проходил Гран-при «Формулы-1» в Катаре, именно эти гонки смотрел пилот самолета с бортовым номером RA-73414. Авиаперевозчик отреагировал на поступившую жалобу и пообещал разобраться в ситуации, служебная проверка уже начата.