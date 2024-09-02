Пассажиры ЦППК будут получать кешбэк при оплате поездок через СБП

ЦППК совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) запускает акцию с кешбэком в размере 10% для пассажиров, которые оплачивают проезд с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в билетных автоматах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Акция действует с 1 сентября на всех БПА Компании и распространяется на различные виды проездных документов.

«Более половины наших пассажиров отдают предпочтение цифровым сервисам, в особенности билетным автоматам. В начале августа мы подключили к ним функцию оплаты через СБП, а теперь совместно с партнерами из Национальной системы платежных карт запускаем возможность получать кешбэк за поездки. Получить его можно при оплате проезда, оформлении абонемента и пополнении „Кошелька“ карты „Тройка“ по Системе быстрых платежей в любом из 2 тыс. наших БПА. А с 15 сентября такая возможность появится и в приложении „Расписание и билеты ЦППК“. Максимальный размер кешбэка составит 2,5 тыс. рублей в месяц», — рассказал директор по информационным технологиям Игорь Евдокимов.

Для получения кешбэка необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в приложении «Привет!». Номер телефона при оплате поездки должен совпадать с тем, который был указан при регистрации.

«Чтобы получить кешбэк за проезд, необходимо на этапе оплаты выбрать способ платежа — СБП. Затем на экране билетного автомата появится QR-код. Его можно отсканировать или штатной камерой телефона, или из приложения банка и подтвердить операцию. Кешбэк 10% от стоимости поездки будет начислен на тот же банковский счет в течение 1 минуты», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК Мария Точилова.

Совместная акция ЦППК и НСПК продлится до конца года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.