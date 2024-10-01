Пассажиры сообщают о коллапсе на станции метро «Выхино»

На станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро скопилось много людей. О коллапсе рассказали очевидцы, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Как отметили пассажиры, свыше 30 минут поезда подземки ходят с увеличенными интервалами. На платформе станции «Выхино» из-за этого скопилось много людей.

По их словам, уехать со станции можно только пропустив несколько составов, так как все поезда приходят уже наполненными.

На видео со станции показано, что множество людей стоит на платформе в ожидании поезда.