Пассажиры Подмосковья совершили более 80 млн льготных поездок

С начала 2026 года пассажиры совершили свыше 80,9 млн поездок в автобусах Мострансавто по социальным картам жителя Московской области и москвича. Доля таких оплат достигла 46% от общего числа трансакций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Социальные карты принимаются на всех городских, пригородных и междугородных маршрутах перевозчика. Почти каждая вторая оплата в автобусах компании производится с использованием льготных проездных.

Наибольшее число поездок по социальным картам зафиксировано в трех филиалах Мострансавто. Лидером стал МАП №10 в Королеве — более 11 млн трансакций. Второе место занял МАП №12 в Ногинске с показателем свыше 9,6 млн поездок. Третьим стал МАП №11 в Балашихе, где зарегистрировано более 8,9 млн оплат.

Помимо социальных карт, пассажиры могут оплатить проезд картами «Стрелка» и «Тройка» по тарифу «Кошелек», а также банковскими картами. Ежедневно на линии выходят более 5 тыс. автобусов, которые обслуживают свыше 1,4 тыс. маршрутов.

Мострансавто является крупнейшим пассажирским перевозчиком Московской области и подведомственно министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.