Пассажиры Подмосковья совершили 84,3 млн поездок по транспортным картам

С начала года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» 84,3 млн поездок по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». На данный момент доля использования данных транспортных карт составляет около 40% от всего объема платных поездок, т. е. без учета операций по социальным картам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мострансавто» является компанией, подведомственной министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего в этом году транспортными картами расплачивались пассажиры МАП № 10 г. Королев — свыше 11,5 млн поездок. На втором месте — МАП № 8 г. Химки с 9,2 млн трансакций и в автобусах МАП № 5 г. Подольск пассажиры совершили 8,9 млн операций.

Картами «Стрелка» и «Тройка» жители Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.