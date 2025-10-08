Пассажиры «Мострансавто» забыли более 1 550 вещей с начала года

С начала этого года жители и гости Московской области оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах «Мострансавто» более 1 550 личных вещей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В сентябре пассажиры чаще всего забывали транспортные и банковские карты, социальные карты, зонты. Среди самых необычных находок прошлого месяца — компас, ведро с яблоками, скрипка в футляре, ленты для художественной гимнастики.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 тыс. автобусов. Если пассажир обнаружил, что забыл вещь, он может заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет указать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет. При получении утерянной вещи нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей. Найденные предметы хранятся на складе в течение 6 месяцев (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются.

При обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о находке водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. У работников предприятия есть четкие инструкции относительно действий в подобных ситуациях. Кроме того, «Мострансавто» просит быть внимательными, не оставлять личные вещи и следить за своим багажом во время поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.