Пассажиры Мострансавто совершили более 406,5 млн поездок

Пассажиры автобусов Мострансавто с начала 2026 года совершили более 406,5 млн поездок. Самым популярным способом оплаты стали социальные карты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года пассажиры Мострансавто зарегистрировали по социальным картам более 189,6 млн поездок. На банковские карты пришлось свыше 139,5 млн трансакций, на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» — более 77,3 млн поездок.

«Данные о пассажиропотоке позволяют учитывать реальные потребности жителей при совершенствовании маршрутной сети», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По количеству поездок с начала года лидирует автотранспортное предприятие МАП № 10 в Королеве — более 55,1 млн. Далее следуют МАП № 11 в Балашихе — свыше 52,1 млн и МАП № 12 в Ногинске — более 41,3 млн. В пятерку лидеров также вошли МАП № 5 в Подольске — почти 40,9 млн и МАП № 3 в Домодедове — более 35,3 млн поездок.

«Статистика поездок помогает нам лучше понимать потребности пассажиров и оценивать востребованность автобусных маршрутов», — отметил генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

В среднем в октябре жители и гости Подмосковья ежедневно совершают свыше 1,5 млн поездок в автобусах компании. Самым популярным в этом месяце стал маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)». На всех вариантах его движения зарегистрировано более 473 тыс. поездок.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.