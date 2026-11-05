Пассажиры Мострансавто совершили более 1 млн поездок в День народного единства

Жители и гости Подмосковья 4 ноября совершили более миллиона поездок на автобусах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым популярным способом оплаты проезда в День народного единства стали социальные карты жителей Московской области и Москвы — более 457 тыс. операций. Банковскими картами пассажиры оплатили свыше 376 тыс. поездок, картами «Стрелка» и «Тройка» с тарифом «Кошелек» — более 173 тыс.

Среди филиалов Мострансавто по числу поездок лидировал МАП № 10 в Королеве — более 136 тыс. На втором месте оказался МАП № 11 в Балашихе — свыше 133 тыс., на третьем — МАП № 12 в Ногинске с показателем более 105 тыс.

Самым востребованным маршрутом 4 ноября стал № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)». На всех вариантах его движения пассажиры совершили более 22,8 тыс. поездок — это максимальный показатель среди маршрутов предприятия.

«Даже в праздничные дни общественный транспорт остается востребованным у жителей и гостей Подмосковья. Только 4 ноября на автобусах Мострансавто совершено более миллиона поездок», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Министр подчеркнул, что предприятие уделяет особое внимание надежности транспортного сообщения и комфортным условиям поездок вне зависимости от дня недели.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.