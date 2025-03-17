Пассажиры «Мострансавто» с начала года проехали более 45 млн раз по соцкартам

С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича пассажиры совершили свыше 45 млн поездок в автобусах «Мострансавто», это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операции социальными картами составляют 46% от общего объема пассажиропотока компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Самое большое количество льготных поездок, а именно более 6,4 млн, совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев. Следом — МАП № 12 г. Ногинск и МАП № 8 г. Химки с показателями в 5,4 млн и 4,8 млн операций соответственно.

Жители и гости Московской области могут оплатить поездку в автобусах «Мострансавто» банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

На сегодняшний день «Мострансавто» обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работают более 6 тыс. автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.