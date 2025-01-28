Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд «Стрелкой» более 4,4 млн раз в 2025 году

С начала года в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили свыше 4,4 млн поездок, когда оплачивали проезд с помощью транспортных карт «Стрелка» всех видов. Оплаты «Стрелкой» составляют более 13% от общего количества трансакций без учета социальных карт. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ежедневно в среднем пассажиры совершают по транспортным картам «Стрелка» всех видов порядка 164 тыс. операций. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд «Стрелкой» на маршрутах МАП № 10 г. Королев — более 659 тыс. поездок. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 12 г. Ногинск, зафиксировано свыше 546 тыс. операций. На третьем месте идет МАП № 8 г. Химки с показателем в 442 тыс. трансакций.

Сервис по оплате проезда банковскими картами доступен во всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Кроме транспортных карт «Стрелка» всех видов пассажиры также могут воспользоваться транспортными картами «Тройка», банковскими картами, а также совершить поездку по социальной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.