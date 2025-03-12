Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд банковскими картами более 30 млн раз

С начала года в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили свыше 30 млн поездок, когда оплачивали проезд с помощью банковских карт. Этот показатель на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оплаты банковскими картами составляют более 47% от общего количества оплат за проезд без учета льготных поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ежедневно в среднем пассажиры совершают по банковским картам порядка 441 тыс. операций. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами на маршрутах МАП № 10 г. Королев, где зафиксировано более 4,4 млн трансакций. В автобусах, курсирующих по маршрутам МАП № 11 г. Балашиха, проезд оплачен свыше 3,9 млн раз. На третьем месте идет МАП № 5 г. Подольск, на маршрутах которого пассажиры совершили порядка 3,2 млн поездок.

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.