Пассажиры «Аэрофлота» более 7 часов не могли вылететь из Сочи в Москву

Baza: борт «Аэрофлота» более 7 часов не мог вылететь из Сочи в Москву

Борт российской авиакомпании «Аэрофлота» свыше семи часов не мог вылететь из Сочи в Москву. Самолет покинул сочинский аэропорт лишь с третьей попытки, сообщает Baza .

Согласно расписанию, рейс должен был вылететь в 18:30, но он был отменен. Около 21:00 была объявлена посадка, однако пассажиры лишь проехали на автобусе по территории аэропорта и затем их снова доставили в терминал. В «Аэрофлоте» объяснили, что экипаж принял решение отказаться от полета в Москву из-за переработки часов.

Спустя некоторое время пассажиров снова пригласили в автобус до воздушного судна, но их второй раз вернули в терминал. Причиной этому стало отсутствие бортпроводников на борту самолета.

В третий раз пассажиров повезли к самолету лишь к 01:00. Эта попытка стала успешной и самолет вскоре покинул сочинский аэропорт.

Ранее пассажиры подрались с бортпроводниками в самолете «Уральских авиалиний», который следовал из Сочи в Москву. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.