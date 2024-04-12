Пассажиры подрались с бортпроводниками в самолете «Уральских авиалиний»

Полиция начала проверку после потасовки в самолете между пассажирами и экипажем

Правоохранительные органы организовали проверку после конфликта в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Москву, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Южному федеральному округу, в дежурную часть полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение о конфликте на борту самолета сообщением «Сочи — Москва». В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Mash сообщал, что на боту воздушного судна «Уральских авиалиний» в сочинском аэропорту конфликт произошел. Из-за обнаруженной неисправности бортпроводники отключили кондиционеры и попросили пассажиров не покидать свои места.

Через час уставшие от жары люди начали покидать салон, что и стало причиной конфликта с экипажем самолета. В результате инцидента рейс был задержан.