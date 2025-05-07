Пассажирам автобусов Подмосковья подарят 6 тыс георгиевских лент

В знаковый для всей страны день — 9 мая, когда Россия отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, пассажиры общественного транспорта Подмосковья получат символ памяти и благодарности — георгиевские ленты. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Акция, организованная совместно с региональным отделением «Бессмертного полка России» в Московской области и АО «Мострансавто», охватит ключевые транспортные узлы области. Ленточки будут раздавать на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов, курсирующих по маршрутам Московской области. Организаторы подарят пассажирам 6 000 георгиевских лент.

Традиционно в праздничные дни пассажиров ждут и другие приятные сюрпризы — поздравления от звезд театра, кино и эстрады. Голоса Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Полины Гагариной и других знаменитостей прозвучат в салонах транспорта и на вокзалах, создавая особую, торжественную атмосферу.

Также в городском округе Долгопрудный на маршруты выйдут 18 автобусов, на бортах которых изображены портреты участников Великой Отечественной войны. Имена и портреты героев бережно хранятся в архивах, и в этот день пассажиры могут еще раз вспомнить о подвиге защитников Отечества и почтить их память.

Кроме того, в рамках акции «Бессмертный полк на транспорте» в автобусах «Мострансавто» размещены порядка 8 000 портретов героев войны и тружеников тыла — родных и близких жителей Подмосковья. Акция проводится в рамках регионального проекта «Герои русских побед». Этот проект, приуроченный к Году защитника Отечества, напоминает о подвиге поколения победителей и позволяет сохранить память о них в сердцах потомков.

«Мострансавто» является организацией, подведомственной министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.