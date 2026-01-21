Открыт важный дублер шоссе в Москве: до МКАДа теперь можно доехать втрое быстрее

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по Коммунарскому шоссе. Новая магистраль выполняет функцию дублера Калужского шоссе и призвана улучшить транспортную доступность района. Свежий участок дороги соединяет трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с жилыми кварталами Коммунарки, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам градоначальника, проект хоть и является «небольшим», но имеет стратегическое значение для района, где сегодня проживают более 150 тысяч человек. Благодаря нему время в пути от МКАД до Солнцево — Бутово — Варшавского шоссе сократится в три раза, до 10 минут.

Ожидается также, что запуск дублера снизит трафик на Калужском шоссе и улице Александры Монаховой примерно на 5%. К 2028 году дублер продлят до трассы Воскресенское — Каракашево — Щербинка, после чего его общая протяженность достигнет 10 км.

Открывая объект, Сергей Собянин поделился масштабными планами дорожного строительства на 2026 год. В текущем году в столице планируется возвести около 100 км новых дорог, в перечень объектов включены 19 мостов, эстакад и путепроводов, а также 12 пешеходных переходов.

«Также мы ввели в эксплуатацию три крупные дорожные концессии, которые призваны улучшить дорожную ситуацию в Москве», — добавил Собянин.

