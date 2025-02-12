От Калининграда до Владивостока: китайские автомобили заполонили регионы России

Отечественные и китайские марки занимают более 70% российского рынка, а распределение автопредпочтений часто связано с особенностями региона, сообщили РИАМО в пресс-службе «Likvi.com».

В Москве и Подмосковье по числу объявлений доминируют Geely и Mercedes-Benz. Также популярны китайские кроссоверы, такие как Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion, которые привлекают внимание современным дизайном и обширной комплектацией. Только за декабрь количество опубликованных объявлений этих брендов превысило 1400 моделей. Для сравнения, в декабре 2023 на б/у рынке Chery и Haval было почти в 5 раз меньше.

В Санкт-Петербурге с его сложным климатом наблюдается устойчивый спрос на компактные кроссоверы, такие как Geely Atlas и CHERY Tiggo 4. Городская среда требует маневренности и экономичности, что делает местных автолюбителей более ориентированными на машины с небольшим объемом двигателя.

Интересная ситуация на Приволжье и Урале, где традиционно сильны позиции Lada благодаря близости к заводам-производителям. Ведущими моделями в регионе стабильно становятся Lada Vesta и Lada Niva. Среди китайских марок всё активнее завоевывают рынок Omoda и Changan, предлагая доступные цены и современные технологии. Количество объявлений с китайскими авто за 2024 год достигло 950 тысяч, что демонстрирует рост в десятки раз по сравнению с прошлым годом.

Теплый климат и низкие транспортные налоги способствуют популярности компактных седанов и кроссоверов в Южном федеральном округе. Hyundai Solaris и Chery Tiggo остаются лидерами сегмента благодаря универсальности и приспособленности к смешанным условиям эксплуатации, включая сельские дороги. Не уступает им и российский автопром, количество объявлений автомобилей российского производства в этом регионе превысило 50 тысяч по состоянию на начало 2025 года.

В условиях сурового сибирского климата приоритет отдается автомобилям с повышенной проходимостью. Toyota Land Cruiser и Lada Niva сохраняют лидерство, но быстро растет интерес к китайским моделям, таким как Haval Dargo и Great Wall Tank 300, которые показывают отличные результаты в тяжелых условиях эксплуатации. Количество объявлений о продаже автомобилей с повышенной проходимостью в Сибири составило 69 тысяч.

«В последние годы китайские бренды прекрасно зарекомендовали себя в тяжелых условиях, и мы видим растущий спрос на эти автомобили среди наших пользователей. Это свидетельствует о том, что китайские автомобили уже не воспринимаются как что-то экзотическое, а становятся конкурентоспособными на российском рынке», — отметил CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.