Осторожный и прозорливый: эксперт назвал качества опытного водителя на дороге

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что опытный водитель на дороге, даже в самую плохую видимость, сможет предугадать поведение других водителей, в том числе и менее подкованных, сообщает kp.ru .

«К тому же, многие уже переобулись на летние шины, и ждать неприятных сюрпризов можно со всех сторон», — сказал эксперт.

По его словам, особую осторожность следует проявлять на трассах. В узких парковках со слякотью и сугробами передвигаться сложнее, увеличивается риск поскользнуться или задеть чужую машину.

Ранее в Москве из-за циклона Зион сильно испортилась погода: в выходные город накрыли снег, метель и слякоть. Водителям советуют проявить особую осторожность. Многие уже переобулись в летнюю резину, а скользкие дороги делают поездки особенно непростыми. По прогнозам метеорологов, холод задержится в столице как минимум до следующей недели.