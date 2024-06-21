Около 20 дворовых территорий благоустроят в Электростали

В городском округе Электросталь продолжают приводить в порядок дворовые территории. В этом году планируется обновить 20 дворов, в том числе улучшить информационные стенды, осветительные системы, детские площадки, скамейки и урны, а также отремонтировать пешеходные зоны и дороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Специалисты также установят камеры видеонаблюдения и проведут модернизацию детских игровых площадок.

«Мы продолжаем улучшать придомовые территории в регионе. В этом сезоне планируем привести в порядок дворы для более чем 700 тысяч жителей Московской области в 57 муниципалитетах. Например, на территории городского округа Электросталь, во дворе на проспекте Южный специалисты уже уложили асфальт. Далее будут проводиться работы по установке освещения и нанесению разметки. Все работы планируем завершить до конца лета», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Работы уже завершены по следующим адресам: ул. Пушкина, д. 36; ул. Радио, д. 15, 17, Фрязевское ш. 50; пр. Южный, д. 15 корп. 1, 17 корп. 1.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с администрациями городских округов продолжает плановый ремонт дворов региона, целью которого является улучшение условий проживания жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.